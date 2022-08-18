Иран прокомментировал заявление Аббаса о «50 холокостах»

Пресс-секретарь МИД Ирана прокомментировал слова Аббаса, обвинившего Израиль в совершении «50 холокостов».

В четверг министерство иностранных дел Ирана отреагировало на шквал антисемитских заявлений Аббаса и косвенно встало на сторону лидера ПА, который вызвал шквал эмоций заявлением, что Израиль совершил «50 холокостов».

«Рука сионистского образования запятнана геноцидом, военными преступлениями и преступлениями против человечности. Западные правительства должны поддерживать права палестинского народа, а не отрицать реальные факты», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Канани утверждал, что опирается на «документы и международные отчеты правозащитных организаций», но на самом деле это февральский отчет организации «Международная амнистия», призывающий Международный суд в Гааге обвинить Израиль в апартеиде и «возможных военных преступлениях» во время боевых действий в секторе Газа.

Председатель Палестинской автономии выступил вчера с разъяснением своего замечания на пресс-конференции в Германии с канцлером Шульцем. В опубликованном им сообщении указано, что «Холокост — это самое ужасное преступление, которое произошло в современной человеческой истории». Он подчеркнул, что в его словах не было намерения отрицать уникальность Холокоста, осуществленного в предыдущем веке, и что это то, что заслуживает самого решительного осуждения.

Что касается преступлений, о которых говорил Аббас, то он уточни, что «важно понимать, что массовые убийства, совершенные против палестинского народа со времен Накбы израильскими войсками, — это преступления, которые не прекратились и по сей день».

Разъяснение было опубликовано от имени самого Аббаса на сайте «Вафа» — официальном информационном агентстве Палестинской автономии, а не через его офис, как это принято в таких случаях.

«Курсор» писал о скандале вокруг заявления Аббаса: Либерман выступил с резким призывом.

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.