Полиция Германии: ведется уголовное дело о разжигании ненависти Аббасом

После высказывания Аббаса о «50 холокостах» полиция Берлина получила официальное заявление и теперь ведет расследование о разжигании ненависти и преуменьшении роли Холокоста.

Берлинская полиция начала расследование в отношении президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса в связи с его комментариями на этой неделе, что Израиль совершил «50 холокостов» против палестинцев.

Это заявление во время совместной пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем вызвало возмущение и гнев не только в Израиле, Германии, но и за их пределами.

Полиция подтвердила, что в отношении Аббаса ведется предварительное расследование за разжигание ненависти после получения официальной жалобы по уголовному делу. В Германии преуменьшение роли и значения Холокоста является уголовным преступлением. Вместе с тем возбуждение предварительного расследования необязательно повлечет за собой автоматическое начало полного расследования.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что Аббас, являясь представителем Палестинской автономии, имеет иммунитет против судебного преследования, поскольку он посещает страну в официальном качестве.

При этом канцлер Олаф Шольц во вторник подтвердил официальную политику Германии, которая не признает палестинских территорий в качестве суверенного государства.

«Курсор» писал, что Иран прокомментировал заявление Аббаса о «50 холокостах».

«Курсор» сообщал ранее о скандале вокруг заявления Аббаса: Либерман выступил с резким призывом.

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.