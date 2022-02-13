ХАМАС пригрозил «жестким» ответом на беспорядки в Иерусалиме

В ХАМАС заявили, что «если оккупация продолжит свои нападения на наших соотечественников в Иерусалиме, ответ сопротивления будет жестким».

ХАМАС предупреждает о «жестоком» ответе, если Израиль продолжит свои «нападения» в Иерусалиме, по словам представителя террористической группировки.

«Если оккупация продолжит свои нападения на наших соотечественников в Иерусалиме, ответ сопротивления будет жестким», — заявил Мохаммад Хамаде в интервью официальному телевидению ХАМАС.

«Мы призываем наш народ поддержать жителей Иерусалима, вступив в столкновения с оккупантами», — сказал Хамаде.

Напомним, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией «Страж стен-2». Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.

Также Курсор сообщал, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией. Еврей-израильтянин получил ранения средней тяжести после того, как его сбил арабский водитель в районе Шейх Джарра-Шимон Хацадик в восточном Иерусалиме в субботу вечером, вскоре после столкновений между евреями и арабами и полицией в этом районе.

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