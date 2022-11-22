ХАМАС выступает с угрозами будущему правительству — СМИ

По данным источников, на любые военные действия Израиля в Газе последует «жесткий ответ».

В секторе Газа серьезно относятся к сообщениям израильских СМИ о понимании того, что палестинские организации в Газе помогают волне терроризма в Иудее и Самарии.

Об этом говорится в материале Kanal7.

Так, ливанская газета Аль-Ахбар сообщает со ссылкой на палестинские источники, что «организации сопротивления» в секторе Газа, возглавляемые ХАМАСом, повысили свою готовность к возможности «инцидентов безопасности».

Они также передали посредникам сообщение о том, что на любые военные действия Израиля в Газе ожидается жесткий ответ.

В то же время журналист Исам Шавер, который пишет для официальной газеты ХАМАСа «Палестина», заявил, что Израиль заплатит высокую цену за военные действия в секторе Газа.

По оценкам Шавера, в ближайшем будущем Израиль предпримет шаги, которые усилят давление на сектор Газа, включая отказ в выдаче разрешений на работу, ограничение деятельности рыбаков, предотвращение передачи продуктов и товаров и многое другое.

По его словам, такие меры продлятся недолго, потому что Израиль боится открыть военный фронт, к которому он не готов.

Шавер отметил, что израильские угрозы в отношении сектора Газа были направлены на то, чтобы скрыть неспособность органов безопасности справиться с «жертвенными операциями» в Палестинской автономии и доставить удовольствие израильской общественности в отношении военного ответа против зачинщиков террора в Палестине или секторе Газа.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Махмуд аль-Захар, соучредитель ХАМАСа и бывший министр иностранных дел Палестинской автономии, недавно заявил, что его организация должна усилить поддержку террористических атак против израильтян в Иудее и Самарии «словами, деньгами и оружием».

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ задержал в Иудеи и Самарии одного из лидеров ХАМАСа. Израильская армия совершила контртеррористическую операцию, в ходе которого был задержан один из руководителей ХАМАСа.