ЦАХАЛ задержал в Иудеи и Самарии одного из лидеров «ХАМАСа»

Сведений о пострадавших среди израильских военных в ходе этих операций не поступало.

В ночь на понедельник, 31 октября, израильская армия совершила контртеррористическую операцию, в ходе которого был задержан один из руководителей «ХАМАСа».

Об этом сообщает издание «Детали».

ЦАХАЛ задержал террориста в Дженине, согласно палестинским медиа, зовут его Мухапммад Абу Асад.

Также есть информация об операции израильского спецназа в Калькилии, где был задержан подозреваемый в терроризме Джибриль Джибриль, ранее отбывавший заключение в тюрьме.

В Кабатии отмечены столкновения с вооруженными боевиками, среди израильских военнослужащих потерь и пострадавших нет.

«Курсор» писал ранее, что смелый рейд ЦАХАЛа в Наблусе, в ходе которого был ликвидирован лидер террористической группировки «Логово льва» (Lion’s Den) и уничтожена ее лаборатория взрывчатых веществ, показывает, что у военных есть новая стратегия. Или, если быть более точным, они вернулись к стратегии, которая некоторое время не использовалась в Иудее и Самарии: точечным рейдам.

Еще мы писали, что израильская армия после подписания соглашения о морской границе с Ливаном приняла решение снизить уровень боевой готовности.

Напомним, что появилось новое видео ночной операции в Шхеме, снятое израильским бойцом. Бойцы пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмом взяли дом.