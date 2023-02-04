ХАМАС и Исламский джихад раскритиковали соглашение Судана о нормализации отношений с Израилем: Позор

Террористы призывают «суданское руководство отказаться от этого решения».

ХАМАС и Палестинский исламский джихад осудили Судан за согласие продолжить нормализацию отношений с Израилем.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

ХАМАС осудил этот шаг, который «противоречит общей позиции Судана, выступающей против нормализации отношений с израильским оккупационным государством и поддерживающей правое дело палестинцев».

В заявлении он призвал «суданское руководство отказаться от этого решения, которое противоречит интересам братского народа Судана и служит только повестке дня израильской оккупации». Представитель «Исламского джихада» назвал этот шаг «позором для арабской страны такого масштаба, как Судан».

Отметим, что Израиль и Судан обязались в четверг завершить соглашение о нормализации отношений в ближайшем будущем после того, что министр иностранных дел Эли Коэн назвал своим «историческим дипломатическим визитом» в столицу Судана Хартум. В МИД Судана сообщили о достижении договоренности «двигаться вперед к нормализации отношений между двумя странами».

По словам Коэна, достигнутое соглашение поможет Израилю установить дипломатические отношения с другими африканскими странами и укрепить существующие связи еврейского государства с другими странами континента.

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