Ханегби обратился к членам Ликуда, возмущенным ситуацией вокруг коалиционных переговоров

Бывший член парламента от Ликуда Цахи Ханегби попросил нынешних депутатов от партии не беспокоиться о том, что ряд видных министерств будет передан другим партиям.

Бывший депутат от «Ликуда» Цахи Ханегби призвал депутатов от «Ликуда», возмущенных тем, что так много видных министерств было отдано другим партиям в ходе коалиционных переговорах, успокоиться.

«Нам нужно дать назначенному премьер-министру пространство для маневра, он знает детали лучше, чем мы», — сказал Ханегби в интервью радио 103 FM.

«У «Ликуда» будет достаточно министров и влиятельных постов», — добавил он.

В пятницу партии «Ликуд» и «Оцма-Йехудит» подписали коалиционное соглашение, согласно которому «Оцма-Йехудит» получит должность министра национальной безопасности (министра общественной безопасности с расширенными полномочиями), которую займет председатель партии Итамар Бен-Гвир.

«Оцма», кроме прочего, получит министерство Негева и Галилеи, министерство наследия, посты заместителя министра экономики, председателя комитета общественной безопасности Кнессета и будет контролировать государственные доходы в газовой отрасли.

Сегодня ожидается дальнейшее соглашение с ШАС, при этом председатель ШАС Арье Дери потенциально получит до трех министерств.

Председатель Религиозного сионизма Бецалель Смотрич требует либо финансовых, либо оборонных портфелей.

Разделение видных министерств между этими партиями разозлило депутатов от Ликуда, которые стремятся стать министрами в следующем правительстве и считают, что крупнейшая партия в Кнессете остается почти ни с чем.

Ранее Курсор писал, что Элькин заявил, что Нетаниягу «находится в заложниках» у двух политиков.