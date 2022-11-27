Элькин заявил, что Нетаниягу «находится в заложниках» у двух политиков

«Нетаниягу нуждается в критической поддержке своих партнеров, и он не может им отказать», — сказал Элькин.

Выступая на радио 103FM в воскресенье утром, уходящий министр жилищного строительства и строительства Зеэв Элькин (Национальное единство) обсудил продолжающиеся коалиционные переговоры, которые, похоже, зашли в тупик по крайней мере с двумя потенциальными партнерами по коалиции, Религиозным сионизмом и Объединенным иудаизмом Торы (UTJ).

Тем временем в конце прошлой недели было сформулировано коалиционное соглашение с «Оцма-Йехудит», а к концу дня, вероятно, появится еще одно соглашение с партией «ШАС».

«Нетаньягу находится в заложниках у своих партнеров, — заявил Элькин. — Еще несколько лет назад он боялся фотографироваться вместе с Бен-Гвиром, а сегодня кто управляет страной? Бен-Гвир и Смотрич».

«Нетаниягу нуждается в критической поддержке своих партнеров, и он не может им отказать», — продолжил Элькин, добавив, что «по моим оценкам, новое правительство продержится, может быть, два года, а может быть, даже три».

Уходящее правительство, в котором Элькин был членом партии «Новая надежда», просуществовало немногим более года.

Ранее Курсор писал, что в Отцма Йехудит рассказали, как можно предотвратить столкновения солдат ЦАХАЛа с левыми активистами.

Напомним также, что Дани Данон заявил: Смотрич просит слишком многого.