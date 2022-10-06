Хапоэль Хайфа подписал контракт с новым футболистом

Спортсмена считают очень качественным профессионалом.
Об этом сообщает Mako.
За свою карьеру Перец успел поиграть за Маккаби Тель-Авив, Бней Иегуда, Хапоэль Хадера и Вольфсберг. В последнем клубе он провел три сезона, за которые сыграл 54 матча, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
Ранее мы рассказывали, что в рамках Лиги чемпионов хайфский Маккаби уступил Ювентусу, а Шахтер – мадридскому Реалу.
Также «Курсор» сообщал, что экс-футболист «Реала» и «Ювентуса» объявил о завершении карьеры.
Помимо этого, четырех болельщиков Хапоэль Хайфа арестовала полиция.