Хапоэль Хайфа подписал контракт с новым футболистом

Хапоэль Хайфа оформил новый трансфер, благодаря которому за клуб будет выступать Эльаль Перец из австрийского «Вольфсберга».

Спортсмена считают очень качественным профессионалом.

Об этом сообщает Mako.

За свою карьеру Перец успел поиграть за Маккаби Тель-Авив, Бней Иегуда, Хапоэль Хадера и Вольфсберг. В последнем клубе он провел три сезона, за которые сыграл 54 матча, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее мы рассказывали, что в рамках Лиги чемпионов хайфский Маккаби уступил Ювентусу, а Шахтер – мадридскому Реалу.

Также «Курсор» сообщал, что экс-футболист «Реала» и «Ювентуса» объявил о завершении карьеры.

Помимо этого, четырех болельщиков Хапоэль Хайфа арестовала полиция.