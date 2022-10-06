Лига чемпионов: хайфский Маккаби уступил Ювентусу, а Шахтер — мадридскому Реалу

«Маккаби Хайфа» проиграл в Лиге чемпионов туринскому «Ювентусу» со счетом 3:1 в группе H. Украинский «Шахтер» в квартете F сыграл выездную встречу и уступил мадридскому «Реалу» 2:1.

Матчи состоялись 5 октября.

Накануне болельщики «Юве» были разочарованы плохой формой команды. Из-за этого тренер Массимилиано Аллегри оказался под давлением публики.

«Ювентус» все же одержал свою первую победу в Лиге чемпионов в этом сезоне над «Маккаби» из Хайфы благодаря вдохновляющей игре Анхеля Ди Марии. Его действия позволили Адриану Рабьо сделать дубль, а также забить Душану Влаховичу.

За израильский клуб отличился Дин Давид на 75-й минуте. Это позволило футболистам получить надежду на приемлемый для себя результат, но этого так и не произошло.

«Шахтер» также неудачно провел свою первую игру с мадридским «Реалом». Украинская команда минимально проиграла.

Счет в матче испанцы открыли на 13-й минуте. Отличился вингер хозяев Родриго. Вскоре он же поучаствовал в динамичной комбинации «Сливочных», которая привела к повторному взятию ворот. Вингер отдал результативную передачу на Винисиуса Жуниора.

Украинцы все же без гола не ушли на перерыв. Под конце первой половины встречи атаку левым флангом развернули Михаил Мудрик и Богдан Михайличенко, который навесил в штрафную. Александр Зубков успешно среагировал и отличился забитым мячом. Матч-реванш в Лиге чемпионов состоится 11 октября в Варшаве.

Ранее «Курсор» сообщал, что команда «Маккаби» Хайфа в Лиге чемпионов уступила «ПСЖ» со счетом 3:1. Израильский клуб вел в этой встречи, но не сумели удержать счет.