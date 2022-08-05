Маккаби обыграл Арис в квалификации Лиги конференций

«Арис» уступил «Маккаби» в квалификации Лиги конференций. Голы забили: на 30-й минуте Джердже Йованович, на 84-й минуте Эран Захави.

Израильский «Маккаби» со счетом 2:0 одолел «Арис» 4 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Матч состоялся в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд».

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Голы забили: на 30-й минуте Джердже Йованович, на 84-й минуте Эран Захави.

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Предупреждения: Саборит (45+3), Итурбе (52), Захави (84), Глазер (90+3).

Стартовый состав «Маккаби» — Перец, Саборит, Жералдеш, Йейни, Биттон, ван Оверем, Глазер, Каниховский, Кювас, Озез, Йованович.

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Стартовый состав «Арис» — Хулиан, Брабец, Персман, Фабиано, Мбаката, Дабо, Дукуре, Гарсия, Мансини, Итурбе, Грэй.

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Ранее мы писали, что первый матч киевского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов нынешнего сезона завершился минимальной победой над австрийским «Штурмом».

Кроме того, 3 августа, в Хайфе на футбольном стадионе «Самми Офер» состоялся первый поединок 3-го раунда квалификации Лиги Чемпионов между хайфским «Маккаби» и «Аполлоном». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу израильской команды.