Ультраортодоксы являются наиболее быстро растущим населением Израиля

Согласно ежегодному статистическому отчету, ультраортодоксальное население Израиля в настоящее время составляет 1,28 млн человек, или 13,5% от общей численности населения страны в 9,45 млн человек.

Данные Центрального статистического бюро показали, что при нынешнем темпе роста ультраортодоксального населения в 4% — самом высоком уровне среди всех групп в Израиле — к концу десятилетия оно будет составлять 16% от общей численности населения.

Более 40% из этих 1,28 млн человек живут в двух городах, Иерусалиме и Бней-Браке, за пределами Тель-Авива. Еще 7% живут в Бейт-Шемеше, а большая часть остальных живет в преимущественно ультраортодоксальных городах и поселках, таких как Модиин-Иллит, Бейтар-Иллит и Элад, или в небольших анклавах в крупных городах, таких как Ашдод, Петах-Тиква, Хайфа, Реховот и Нетания.

Анализ, составленный аналитическим центром Израильского института демократии, дает представление об ультраортодоксальном, или харедим, населении Израиля, которое, по его мнению, является бедным, быстрорастущим, с чрезвычайно ограниченным формальным светским образованием и с сильным чувством сообщества и благотворительности.

Данные показали, что уровень бедности среди ультраортодоксов в два раза выше, чем среди населения в целом, причем почти половина находится за чертой бедности.

«Потрясения, вызванные пандемией, которая привела к резкому увеличению числа ультраортодоксальных интернет-пользователей, остаются неизменными, и сегодня две трети харедим регулярно пользуются интернетом. Мы видим увеличение доли работающих женщин, а неполные данные за 2022 год указывают на увеличение доли работающих мужчин», — заявили редакторы отчета Ли Каханер и Гилад Малах.

Анализ IDI показал, что в 2019 году уровень бедности среди израильтян-харедим составлял 44%, а для всего населения — 22%. Это представляет собой небольшое улучшение по сравнению с предыдущими годами, когда бедность харедим была выше, с ее пиком в 2005 году, когда уровень харедим составлял 58%, а общий уровень составлял 21%.

В 2021 году уровень занятости среди женщин-харедим будет немного ниже, примерно на столько же, сколько среди женского еврейского населения, не принадлежащего к харедим: 78% по сравнению с 82%. В то же время уровень безработицы среди мужчин-харедим в три раза выше, чем среди их еврейских коллег-нехаредим в 2021 году: 49% по сравнению с 14%.

Новое правительство предложило широкий спектр мер в интересах населения харедим, в том числе увеличение стипендий для студентов семинарии, что может лишить мужчин-харедим стимулов к трудоустройству. Среднемесячная зарплата домохозяйств харедим — 14 121 шекель (4 003 доллара) — также была намного ниже, чем у их коллег, не принадлежащих к харедим, которые зарабатывали 21 843 шекеля (6 191 доллар).

Согласно данным CBS, несмотря на то, что они намного беднее, израильтяне-харедим гораздо чаще жертвуют деньги на благотворительность и занимаются волонтерской деятельностью, чем другие израильтяне-евреи.

Однако харедим обычно не идут добровольцами на национальную службу: в 2021 году это сделали всего 4% женщин-харедим по сравнению с 22% еврейских женщин, не принадлежащих к харедим. Мужчины-харедим также не служат в ЦАХАЛе в значительном количестве: в 2020 году их служило около 1 200 человек, что почти вдвое меньше, чем в 2015 году.

Число студентов-харедим в высших учебных заведениях остается непропорционально низким, составляя 10,5% всех студентов в Израиле, хотя за последние 13 лет оно резко возросло. По данным IDI, более 90% этих студентов учатся в колледжах, требования к поступающим в которые, как правило, ниже, чем в университеты.

Ранее Курсор писал, что в 2022 году израильтяне стали меньше вступать в брак. Общий уровень брака среди мужчин упал ниже 70 процентов.

Напомним, что исследование, проводившееся Фондом брака, продемонстрировало, что 12 процентов супружеских пар, познакомившихся в Интернете, развелись в среднем в течение трех лет после свадьбы.