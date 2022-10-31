«Хеврат хамаль» предупредила израильтян о новой уловке мошенников

Клиенты жалуются на звонки от жуликов, которые выдают себя за сотрудников компании.

«Электрическая компания» (Хеврат хамаль) предупредила израильтян о новой схеме обмана, к которой прибегают мошенники. Граждан попросили быть бдительными и оплачивать деньги только в официальных центрах и офисах.

Об этом сообщает издание Davar1.

Многие клиенты «Электрической компании» начали жаловаться на звонки, которые совершают якобы их сотрудники. Они звонят гражданам и требуют немедленно оплатить электричество наличными средствами, иначе оно будет отключено. В некоторых случаях мошенники отправляют таксистов на адреса клиентов, чтобы забрать у них деньги.

В компании подчеркнули, что принимают оплату наличными только в официальных центрах и офисах приема граждан и никаких таксистов за деньгами не отправляют.

Израильтян просят проявлять бдительность и не платить посторонним лицам, которые выдают себя за сотрудников компании. Если возникли подозрения, тогда стоит позвонить на горячую линию (103) и проверить, есть ли на вашем счете задолженность за электроэнергию. Проверить это можно и на сайте, зайдя в личный кабинет.

«Курсор» писал ранее, что Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии в Израиле подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, это вызовет повышение цен на электричество.