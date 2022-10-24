Рост тарифов на электроэнергию: когда ожидать нового подорожания комуслуг

Предстоящее повышение цен на электроэнергию связывают с увеличением себестоимости угля примерно на 74%, которая является основным фактором ценообразования тарифов.

Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.

Об этом сообщают Detaly.

Подорожание в ближайшее время коснется домохозяйств и предприятий в Израиле.

Решение о повышении цен на электроэнергию будет принято в ближайшие месяцы, и вероятно, будет запланировано на январь 2023 года. До этого обновление тарифов на электричество произошло в августе и составило 8,6%.

Сейчас повышение цен на электроэнергию связывают с увеличением себестоимости угля примерно на 74%. Именно стоимость угля является главным фактором при расчете тарифа для потребителей электричества, поскольку уголь используется в производстве 21-23% электроэнергии в Израиле.

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Между тем, Электрическая компания проводит специальную акцию, стимулирующую потребителей оплатить давние задолженности и при этом избежать штрафов. Электрическая компания («Хеврат хашмаль») объявила 24 октября, о комплексной акции по взиманию долгов. Суть акции: кто сможет оплатить задолженность одним, двумя или тремя платежами, тому спишут штрафы за просрочку. Кто оплатит долг 4-5 платежами — заплатит всего 30% пени.

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Также мы сообщали, что данные статистики порадовали: безработица в Израиле снизилась. Все лето показатель безработицы ухудшался, однако в сентябре данные статистики показали ободряющие результаты. Значение безработицы в сентябре составило 3,9%.