Хизбалла продолжает угрожать Израилю срывом добычи газа на месторождении Кариш

Точка, откуда будут качать газ, не входит в спорную территорию даже в ливанской версии, что было немедленно доведено до ливанской стороны.

Генсек террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла заявил, что его боевики имеют возможность помешать Израилю добывать газ на месторождении Кариш.

По словам Насраллы, Ливан и Хизбалла не боятся большой войны.

«Израиль должен прекратить всякую деятельность на спорной территории», — заявил Насралла.

Также он намекнул на экзистенциальную угрозу для еврейского государства.

Напомним, что недавно плавучая платформа для добычи ресурсов перебазировалась на новое место, которое находится в 80 километрах от Хайфы. Место, откуда планируется добыча газа, находится на территории, которую Ливан считает спорной.

В связи с этим министр энергетики Карин Эльхарар, министр обороны Бени Ганца и министр иностранных дел Яира Лапида призвали Ливан ускорить переговоры по поводу морской границы. Однако там заявили, что Израиль якобы вторгается в ливанские воды.

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