Будет ответ: Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля

Ранее Ганц сказал, что Израиль может нанести «превентивные удары» за границей.

Глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Сайед Хасан Насралла во вторник предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан.

«Любое нападение не останется безнаказанным или без ответа», — сказал Насралла в телеобращении.

Комментарии прозвучали после вспышки насилия между Израилем и движением «Исламский джихад» в секторе Газа, вызванной арестом Израилем лидера «Исламского джихада» в начале этого месяца.

В субботу министр обороны Израиля Бени Ганц намекнул на возможное нападение на официальных представителей «Исламского джихада» за границей, которых, по его словам, можно увидеть в «ресторанах и отелях в Тегеране, Сирии и Ливане».

«Им тоже придется заплатить цену», — сказал Ганц.

В понедельник, на следующий день после того, как перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, положило конец насилию в Газе, он сказал, что Израиль может нанести «превентивные удары» за границей.

«В будущем, если потребуется, мы нанесем упреждающий удар, чтобы защитить граждан, суверенитет и инфраструктуру Израиля, и это касается всех фронтов, от Тегерана до Хан-Юниса», — сказал он.

Напомним, что израильские силы безопасности ликвидировали сегодня главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме. Фото и видео смотрите здесь.