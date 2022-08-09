ЦАХАЛ ликвидировал палестинского террориста в Шхеме: опубликованы фото

09:23, Сегодня
Новости Израиля
цахал и протесты палестинцев
Фото: Wisam Hashlamoun/FLASH90

Глава «Бригады мучеников Аль-Аксы» Ибрагим Набулси в прошлом несколько раз избегал ареста.

Сообщается, что израильские силы безопасности убили главу «Бригад мучеников Аль-Аксы» Ибрагима Набулси в Шхеме.

Во вторник утром в Шхеме вспыхнула перестрелка между солдатами ЦАХАЛа и палестинцами после того, как ЦАХАЛ вместе с подразделением по борьбе с терроризмом вошли в этот район с целью совершить арест разыскиваемого террориста.

Об этом рассказал представитель ЦАХАЛа во вторник утром.

По сообщениям палестинских СМИ, по меньшей мере 11 палестинцев получили ранения в ходе перестрелки между арабами и израильскими силами безопасности. Сообщается, что один палестинец находится в тяжелом состоянии, о жертвах среди военнослужащих ЦАХАЛа не сообщается.

Напомним, что в брошюрах для жителей Газы террористическая группировка предупреждает о возобновлении насилия, если их требования не будут выполнены.

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Автор материала:
Ирен Давид
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