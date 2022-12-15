ICL выплатит более ста миллионов шекелей за загрязнение парка в Нахаль Ашалим

Израильская компания ICL, которая специализируется на добыче и продаже удобрений и металлов, выплатит рекордную сумму за принесенный ущерб окружающей среде, в частности природному парку в районе Нахаль Ашалим.

Об этом сообщает News.walla.

Согласно коллективному иску, который против компании подали Управление природы и парков Израиля, представители общественности и трехлетнего арбитража, сумма выплаты составит 115 миллионов шекелей. Это рекордная сумма, которую в нашей стране выплачивали за ущерб окружающей среде.

Напомним, что в 2017 году на заводе Rotem в Негеве, который принадлежит компании, обрушились стена резервуара, использовавшегося в качестве пруда-испарителя для производства фосфорной кислоты. В результате около 100 тысяч кубометров жидкости растеклась на многие километры, вызвав наводнение в ручьях в заповеднике Мидбар Йехуда. Из этих ручьев пили животные.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле на восстановление рек и борьбу с наводнениями выделили крупную сумму.