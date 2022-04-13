Идит Сильман получила благословление у раввина Цви Падида

Депутат партии «Ямина» Идит Сильман попросила благословения у главы ешивы Хейхаль Цви в Бней-Браке. До этого она обращалась к рабанит Лее Колодецки.

После своего скандального выхода из коалиции депутат партии «Ямина» Идит Сильман обращается за благословением к влиятельным раввинам.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израиль | Медиа Архив.

Сегодня, 13 апреля, Сильман посетила главу ешивы Хейхаль Цви в Бней-Браке. Она попросила совета и благословения у раввина Цви Падида.

Поводом к уходу Идит Сильман из коалиции послужил спор о проносе квасного в больницы во время праздника Песах. Сильман уверяет, что не планировала бросать страну на выборы. Она уверяет, что свой выход она связывает с защитой иудаизма.

Ранее «Курсор» информировал, что Идит Сильман приехала за благословением к дочери рава Хаима Каневского. Вышедшая недавно из коалиции Идит Сильман обратилась за благословением и советом к рабанит Лее Колодецкой. Дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой.

Также сообщалось, что сказала Сильман: мое решение о выходе из коалиции окончательное. Сильман призывает своих друзей в коалиции и во фракции «Ямина» «выразить позицию большинства израильской общественности и создать национальное сионистское правительство в этом Кнессете».

Кроме того, мы писали, что в порту Хайфы зафиксирована утечка метанола. Спасатели обнаружили в порту Хайфы утечку токсичного вещества — метанола. Две бригады работали над устранением чрезвычайной ситуации.