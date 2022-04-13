В порту Хайфы зафиксирована утечка метанола

Спасатели обнаружили в порту Хайфы утечку токсичного вещества — метанола. Две бригады работали над устранением чрезвычайной ситуации.

В среду, 13 апреля, поступила информация о чрезвычайной ситуации в порту Хайфы.

Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе Израиля.

Из танкера в порту произошла утечка метанола, ядовитой жидкости из гомологического ряда одноатомных спиртов.

Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов, при попадании около 10 мл метанола в организм наступает тяжёлое отравление.

Две бригады, устранявшие аварию, работали в порту. Одна бригада обезвреживала метанол, поливая его водой, чтобы снизить огнеопасность. Другая бригада спасателей искала место утечки и устраняла его.

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