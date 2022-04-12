Идит Сильман приехала за благословением к дочери рава Хаима Каневского

Вышедшая недавно из коалиции Идит Сильман обратилась за благословением и советом к рабанит Лее Колодецкой. Дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой.

Бывшая глава коалиции Идит Сильман ездила за советом и благословением к рабанит Лее Колодецкой, дочери рава Хаима Каневского.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Выход Сильман из коалиции погрузил правительство в сложную ситуацию, оставив его на грани развала.

Депутаты Кнессета проводят многочисленные консультации и переговоры, стремясь сформировать новую коалицию и не допустить роспуска правительства.

До последних лет рабанит Колодецкая нечасто появлялась в публичном поле, хотя была достаточно известна в харедимном мире (гораздо известнее собственного мужа). Визит к ней Идит Сильман может означать, что дочь рава Каневского действительно считается лидером и влиятельной фигурой, даже не считая ее великого отца.

«Курсор» сообщал, что Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию. Идит Силман, по мнению министра религии Матана Каханы, имеет все шансы вернуться в коалицию. Ее уход на прошлой неделе стал весомым ударом для правительства.

Также публиковались слова Айман Уде: очевидно, что Израиль приближается к новым выборам. Глава партии «Объединенный список» Айман Уде заявил, что оппозиционные арабские партии «не будут спасательным кругом» для премьер-министра Нафтали Беннета.