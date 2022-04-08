Сильман отрицает сделку с Ликудом

Депутат от «Ямины» Идит Сильман опровергла слухи о том, что ее выход из коалиции был связан с тем, что она получила предложения в возможном будущем правительстве, возглавляемом «Ликудом». Она также добавила, что ей предлагают министерские должности, включая пост министра здравоохранения Ницана Горовица.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Громкое заявление Сильман, сделанное в среду, вызвало шок на политической арене. Лишив коалицию большинства в Кнессете — теперь ее поддерживают ровно 60 из 120 депутатов — ее отставка поставила правительство на грань краха, подстегнув стремление лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу вернуться на пост премьер-министра через 10 месяцев. Также появляются сообщения, что другие депутаты могут покинуть коалицию.

По сообщениям СМИ, уход Сильман из коалиции был организован «Ликудом», который согласился предоставить ей должность министра здравоохранения, если партия сформирует следующее правительство, и теперь активно ищет других депутатов коалиции, которые готовы сменить сторону.

«Мне не давали никаких обещаний на будущее. Никаких соглашений нет. Наоборот, мне предлагают все, чтобы остаться. Мне предлагают роль министра здравоохранения. Но я не пойду на это», — сказала Сильман в эксклюзивном интервью израильскому сайту The Times of Israel Zman Yisrael.

По словам Сильман, она приняла решение уйти в отставку самостоятельно, посреди ночи. В 02:00 в среду она встала с постели, рассказала другу, не связанному с политикой, о своем плане, взяла себя в руки и набрала члена парламента от Ликуда Ярива Левина, близкого союзника Нетаниягу, который год назад вел коалиционные переговоры, чтобы сообщить ему, что она покидает коалицию.

«Я сделала все сама. Я всех удивил. Нетаниягу тоже. Они не знали, что я сделаю такое объявление. Никто не знал. Они были в шоке, но я в мире с собой», — сказала она.

«У меня не было соглашения о размещении [в избирательном списке Ликуда] для меня. «Ликуд» готов дать мне все, но согласия нет», — сказала она, отрицая какой-либо оппортунизм с ее стороны.

«Если будут назначены новые выборы, то не из-за меня. Вы можете прямо сейчас создать правое правительство, без проблем. Лидер партии «Тиква Хадаша» Гидеон Саар не преодолеет избирательный барьер, чтобы вновь пройти в Кнессет. Ямина в беде. Мы можем создать правительство. Беннет может быть премьер-министром или министром обороны и чередоваться с Нетаниягу», — сказала Сильман.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что Ликуд выигрывает, но ему не хватает большинства.

Ранее Курсор писал, что депутат Кнессета Амихай Шикли покинул партию Ямина. Премьер-министр Нафтали Беннет и остальные члены фракции «Ямина» объявили об уходе депутата Кнессета Амихая Шикли. Фракция сделает заявление на следующем заседании комитета палаты представителей Кнессета.

«Курсор» писал ранее, что депутат Кнессета Эли Авидар уверен, что правительство не падет. «Нетаниягу не сможет сформировать правительство, и мы сделаем так, чтобы страна не пошла на выборы. Я сделаю все возможное, чтобы привлечь РААМ к работе. Общественность не простит им, если они позволят банде расистов прийти к власти», — заявил он.

Также мы сообщали, что Беннет встретится со всеми членами партии Ямина. Премьер проводит экстренные встречи после того, как член его партии Идит Сильман заявила о своем выходе из коалиции и на фоне предположений о том, что другие члены «Ямины» могут последовать за ней.

Напомним, что Идит Сильман ушла в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. После ухода Сильман правительственная коалиция теряет большинство в Кнессете. Если еще один человек уйдет в отставку, то правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом рухнет, а Израиль снова пойдет на выборы.