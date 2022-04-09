Матан Кахана заявил, что Идит Сильман все еще может вернуться в коалицию

Идит Силман, по мнению министра религии Матана Каханы, имеет все шансы вернуться в коалицию. Ее уход на прошлой неделе стал весомым ударом для правительства.

Министр по делам религии Матан Кахана, оценивая неожиданный выход из коалиции Идит Сильман на прошлой неделе, заявил, что она еще может вернуться в коалицию.

В интервью 12 каналу Кахана сказал: «С Божьей помощью Идит еще может вернуться».

Министр рассказал: «Мир политики довольно безумен… Не произошло ничего такого, что оправдывало бы ее уход. Возможно, что после возвращения правительства, когда мы будем решать дела на основе своих основополагающих принципов, Идит оценит, что мы защищаем правые ценности».

Однако Кахана согласился, что коалиция «определенно не в лучшей форме», и уход Идит Мильман стал ощутимым ударом.

По словам Сильман, ее уход вызван «нанесением ущерба» еврейской идентичности в Израиле.

«Курсор» ранее сообщал, что Идит Сильман уходит в отставку, лишая правительственную коалицию большинства. В среду лидер коалиции Идит Сильман объявила, что выходит из коалиции и вместо этого будет работать над формированием нового правительства.

Также публиковалась информация, что Шакед вела переговоры с Ликудом. После того, как на этой неделе бывший председатель коалиции, депутат Кнессета Идит Сильман, вышла из состава коалиции, то появились сообщения, что Айелет Шакед ведет переговоры с Ликудом.