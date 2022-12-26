Иерусалим ищет возможности помогать Киеву в войне против рф — консул Израиля в Западной Украине

Израиль продолжает занимать достаточно сдержанную позицию в военной помощи — несмотря на то, что накануне выборов большинство кандидатов обещали пересмотреть эту политику.

Израиль сегодня оказывает больше помощи Украине, чем это делал в первые месяцы войны, когда его поддержка ограничивалась преимущественно гуманитарной помощью, включая полевой госпиталь.

Об этом в своем материале для Украинской правды пишет почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

По его словам, Израиль также начал помогать Украине с генераторами, однако продолжает занимать достаточно сдержанную позицию в военной помощи — несмотря на то, что накануне выборов, состоявшихся 1 ноября 2022 года, большинство кандидатов обещали пересмотреть эту политику.

«Победивший на парламентских выборах в Израиле Биньямин Нетаниягу уверял президента Украины Владимира Зеленского, что «разберется» и «подумает» над тем, как он может помочь в вопросе поставки израильских систем противовоздушной обороны Украине. Однако пока сдвигов не наблюдается. Ведь Израиль хочет избежать конфликтов между силами россии* и Израиля. Однако все может измениться», — пишет дипломат.

По его словам, основными факторами изменения позиции Израиля относительно войны рф против Украины могут стать:

растущая зависимость кремля от Ирана в отношении беспилотников, которые используются для атак на гражданскую инфраструктуру Украины;

ослабление роли России на Ближнем Востоке.

«Израиль также опасается, что кремль может принять меры для ограничения еврейской эмиграции из россии после того, как российские власти возбудили судебное дело против московского отделения Еврейского агентства, израильской организации, которая помогает российским евреям начать новую жизнь в Израиле. И все же влияние россии на Ближнем Востоке ослабевает. И так будет дальше. А это значит, что Израиль, согласно изменению ситуации в регионе, будет пропорционально оказывать помощь Украине», — считает Вишняков.

Как сообщал Курсор, Израиль поставит Украине передовое оружие.

Также Курсор писал о том, что Израиль потратил миллионы долларов на военную помощь Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!