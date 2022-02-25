Иерусалим остался без «Путина»: известный паб снял вывеску

Паб достаточно известный среди русскоязычных израильтян.

Ранее название паба не вызывало такой реакции, однако в свете последних событий, владелец паба принял решение снять вывеску.

Нового названия у паба пока еще нет, теперь он называется просто «Паб».

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что центр экстренной помощи для евреев Украины опубликовал мобильные номера для обращений.

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