Центр экстренной помощи для евреев Украины опубликовал мобильные номера для обращений

Война Украины с Россией продолжается. Центр экстренной помощи для украинских евреев оказывает консультации на украинском и русском языках, а также на иврите.

Россия напала на Украину 24 февраля утром. Однако эвакуация евреев из страны началась еще раньше, когда западные СМИ и разведка предупреждали о вторжении. Сейчас самолеты не летают над Украиной, а потому эвакуация продолжается по суше. И вот Центр экстренной помощи для украинских евреев опубликовал номера телефонов, по которым можно получить консультации.

Об этом сообщает телеграм-канал Израиль по-русски.

Ранее редакция нашего портала писала, что в Израиле опубликовали свежую карту боев ВСУ против российских оккупантов.

Кроме того, Курсор сообщал, что в сети показали, как из Умани в сторону Молдовы едут автобусы с евреями.

Еще напомним, что Израиль выдает Украине гуманитарную помощь.

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