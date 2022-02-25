Спасите нас: сотни израильтян, застрявших в Украине, позвонили на горячую линию МИД

По оценкам Министерства иностранных дел, около 8000 израильтян все еще находятся в раздираемой войной стране. Посланник Иерусалима говорит, что они сталкиваются с трудностями.

Сотни израильтян, застрявших в Украине после вторжения российской армии, звонили в Министерство иностранных дел в надежде на спасение из раздираемой войной страны.

«Почему вы не спасаете нас? Спасите нас!», —умоляли некоторые люди, сообщил в четверг израильский дипломат. Об этом передает The Times Of Israel.

«По телефону была настоящая паника. Люди находились под огромным давлением», — сказал дипломат.

По оценкам Министерства иностранных дел, в стране все еще находится около 8000 граждан Израиля, в том числе 200 семей в Умани.

«Мы ни на секунду не верили, что такое может произойти, даже при самом худшем сценарии, — сказал житель Умани Элиша Шломи. — Сегодня всех эвакуируют. Я не могу указать, в какую страну», — сказал он в четверг.

После российского вторжения многие районы Украины оказались изолированы, а воздушное пространство страны было полностью освобождено от любых самолетов, что сделало путешествие по суше через ближайшую западную границу единственным выходом.

В течение первого дня боев в ситуационном отделе министерства иностранных дел сообщили, что получили сотни звонков от израильтян в стране с просьбами о помощи или указаниях, как сбежать.

В беседе с общественным вещателем «Кан» посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил, что чиновники испытывают трудности с вывозом людей.

«У нас в основном проблемы с большими городами, откуда люди не могут уехать», — сказал он из временного нового офиса во Львове на западе Украины.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации.

Кроме того, мы писали, что Россия ударила по Киеву ракетами, из-за попадания ВПН вспыхнула многоэтажка.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.