Иерусалимская квартира Нетаниягу стала официальной резиденцией: появилась реакция соседей

В резиденции на улице Бальфур, расположенной менее чем в километре, продолжается ремонт.

Частная квартира Биньямина Нетаниягу на улице Газа, 35 в Иерусалиме стала официальной резиденцией нового премьер-министра.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что это было вынужденной мерой, поскольку в резиденции на улице Бальфур, расположенной менее чем в километре, продолжается ремонт.

Жители улицы Газа в последние дни выражают беспокойство по поводу возможности того, что эта улица – одна из главных артерий Иерусалима, ведущая к центру города – станет забитой, и по ней невозможно будет ни ездить, ни ходить. В течение двух лет у резиденции на улице Бальфур регулярно проходили акции протеста.

Сменивший в 2021 году Нетаниягу на посту премьер-министра Нафтали Беннет также остался жить в своем частном доме в Раанане – к возмущению соседей, страдающих от строгих мер безопасности и периодических акций протеста.

Подразделение 730 ШАБАКа, отвечающее за безопасность премьер-министра, потребовало значительной модернизации улицы, на которой Беннет живет в Раанане, что привело к появлению в СМИ сообщений о том, что он истратил 50 миллионов шекелей государственных средств на ремонт своего дома.

Помимо резиденции в Иерусалиме, Нетаниягу владеет также домом в Кейсарии.

Как сообщал Курсор, озвучены любопытные цифры о новом кабинете Нетаниягу. Так, только у 13 из 30 министров, вошедших в состав нового правительства, есть соответствующий опыт работы в прошлом. Поэтому вполне можно назвать этот кабинет правительством новичков.

Всего премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил 29 министров. Считая его самого — 30. Каждый четвертый депутат — министр. Это не первый прецедент — 30 министров было в правительстве Нетаниягу 2009 года. А в правительстве Нетаниягу 2020 года было 34 министра — именно оно на данный момент было самым большим в истории Израиля.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.