Правительство новичков: озвучены любопытные цифры о новом кабинете Нетаниягу

Только у 13 из 30 министров, вошедших в состав нового правительства, есть соответствующий опыт работы в прошлом. Поэтому вполне можно назвать этот кабинет правительством новичков.

Об этом говорится в материале Haaretz.

Также отмечается, что всего премьер-министр Биньямин Нетаниягу назначил 29 министров. Считая его самого — 30. Каждый четвертый депутат — министр. Это не первый прецедент — 30 министров было в правительстве Нетаниягу 2009 года. А в правительстве Нетаниягу 2020 года было 34 министра — именно оно на данный момент было самым большим в истории Израиля.

Самый возрастной министр — Хаим Кац (Туризм, «Ликуд»). Ему 75 лет. Средний возраст министров 37-го правительства — 53 года. Самый молодой министр — Ицхак Вассерлауф («Оцма-Иегудит») — министр по развитию Негева и Галилеи. Ему 30 лет. Он же — самый молодой депутат кнессета 25-го созыва.

Только у 13 министров из 30 есть опыт работы министром в прошлом. У 17 такого опыта нет. Так что, вполне можно назвать это правительство правительством новичков.

Феминистки уже выразили негодование по поводу того, что в новом правительстве всего 5 женщин. Но это кажется, что мало только по сравнению с предыдущим правительством Беннета-Лапида, где было 9 женщин-министров, и правительством Нетаниягу-Ганца 2020 года, где было 8 женщин.

А вот у Эхуда Барака в 1999 году была только одна женщина-министр. У Рабина в 1992 и у Ольмерта в 2006 — две женщины. В правительстве 1966, 1977, 1981, 1984 и 1988 года не было ни одной женщины.

И это, конечно, не правительство «государства Тель-Авив». Оттуда только 3 министра. Из Иерусалима — 6 министров. Остальные населенные пункты представлены не более чем одним министром. 6 министров проживают на территории Иудеи и Самарии.

С момента окончания выборов в кнессет 25 созыва до образования 37-го правительства прошло 59 дней. И это далеко не рекорд. Например, на формирование правительства Беннета-Лапида ушло 82 дня. Правительство Нетаниягу 2020 года формировалось 76 дней. 17-е правительство 1974 года (Ицхак Рабин, после ухода в отставку Голды Меир) формировалось 69 дней. Правительство 1961 года — 79 дней, а правительство 1955 года — 100 дней!

Быстрее всех правительство сформировали Ицхак Рабин в 1992 году (20 дней), Биньямин Нетаниягу в 1996 году (20 дней) и Ариэль Шарон в 2001 году (29 дней).

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Эхуд Барак в пятницу, 30 декабря, обвинил новое правительство во главе с Биньямином Нетаниягу в стремлении свергнуть израильскую демократию и сказал, что оно проявляет «признаки фашизма».

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.