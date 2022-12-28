Смотрич: Новое правительство приближает Израиль к модели США

Председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.

Об этом сообщает Wall Street Journal, где политик опубликовал статью, чтобы развенчать мифы американцев о своей персоне.

По словам Смотрича, Израиль является еврейским и демократическим государством, «и останется им».

«Как министр финансов я буду проводить широкую политику свободного рынка. Это включает отмену государственного контроля над ценами и ограничений на импорт, которые ограничивали конкуренцию и удерживали потребительские цены на высоком уровне, а также реформы регулирования и ослабление бюрократического контроля над малым бизнесом», ‒ утверждает он.

Ультраправого политика вдохновляют американские законы о праве на труд. Он намерен принять аналогичные меры, чтобы уменьшить профсоюзный контроль над израильской рабочей силой.

Смотрич ответил на опасения, согласно которым новое правительство будет применять религиозное принуждение к светскому населению Израиля. По его словам, он хочет исключительно увеличить свободу религиозных людей на участие в общественной жизни в соответствии с их верой, но при этом принуждать к чему-либо светскую общественность он не намерен.

Политик привел пример пляжей, где мужчины и женщины разделены, что дало бы большему количеству религиозных людей возможность пойти на пляж, не затрагивая при этом гораздо большее количество пляжей без разделения по полу для остального населения.

О своих планах передать власть над еврейскими общинами Иудеи и Самарии из гражданской администрации министерствам, Смотрич сказал, что этот шаг не изменит политический или правовой статус территории. Вместо этого он улучшит права человека и свободы жителей и тех, кто десятилетиями живет под военной администрацией.

Он также сказал, что благодаря предлагаемым судебным реформам новое правительство хочет сделать так, чтобы Верховный суд Израиля в большей степени соответствовал Верховному суду США. Предполагается лишение суда права вето на назначение новых судей Верховного суда и ограничение полномочий невыборных должностных лиц.

«Все американцы должны оценить мудрость и справедливость этих планов. Они должны избавиться от своих предубеждений и объединиться, чтобы поддержать возрождение подотчетного правительства, процветания, прав личности и демократии на еврейской родине», — заключил Смотрич.

«Курсор» сообщал об интересной детали соглашения со Смотричем.