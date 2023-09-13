Ikea обратилась к израильтянам с важным предупреждением — один из товаров стоит вернуть в магазины

Ikea призвала клиентов, у которых есть зеркала LETTAN, заменить крепления, так как они могут сломаться.
Необходимость замены креплений возникла из-за того, что крепежные приспособления, которыми зеркала LETTAN крепятся к стене, сломались, что привело к неожиданному падению некоторых зеркал.
Ikea обнаружила проблему после обширной проверки и контроля качества своих товаров.
Зеркала LETTAN, которые подпадают под списание, включают те, которые имеют штамп с с цифрами 2105 и 2325.
Клиенты, у которых есть соответствующие зеркала, могут запросить замену бесплатно через сайт Ikea. Не требуется предъявление чека о покупке.
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