Ikea обратилась к израильтянам с важным предупреждением — один из товаров стоит вернуть в магазины

Ikea списывает товар из-за проблем с безопасностью.

Ikea призвала клиентов, у которых есть зеркала LETTAN, заменить крепления, так как они могут сломаться.

Необходимость замены креплений возникла из-за того, что крепежные приспособления, которыми зеркала LETTAN крепятся к стене, сломались, что привело к неожиданному падению некоторых зеркал.

Ikea обнаружила проблему после обширной проверки и контроля качества своих товаров.

Зеркала LETTAN, которые подпадают под списание, включают те, которые имеют штамп с с цифрами 2105 и 2325.

Клиенты, у которых есть соответствующие зеркала, могут запросить замену бесплатно через сайт Ikea. Не требуется предъявление чека о покупке.

Курсор писал, что минздрав признал опасными два популярных препарата, которые продаются в каждой аптеке.

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