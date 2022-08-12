Имам мечети в Лоде объявил голодовку из-за продления тюремного заключения

Имам Большой мечети Лода шейх Юсуф Альбаз в четверг объявил бессрочную голодовку в знак протеста против своего дальнейшего содержания под стражей до окончания судебного разбирательства.

Альбаз, принадлежащий к северной фракции исламского движения, несколько раз арестовывался по подозрению в насильственных преступлениях и подстрекательстве, а в декабре 2021 года был осужден за угрозы и нападение с применением холодного оружия.

Адвокат, представляющий интересы Альбаза, сообщил, что после того, как суд в среду вечером отклонил его просьбу об освобождении из-под стражи, Альбаз понял, что в израильской правовой системе нет справедливости, когда речь идет о выражении позиции в арабском секторе, и что это несправедливый шаг, означающий «затыкание людям ртов».

В мае этого года кибернетический отдел государственной прокуратуры представил в мировой суд Рамлы обвинительное заключение против шейха Альбаза по двум пунктам обвинения в подстрекательстве к насилию, после того как он выразил поддержку бунтовщикам, напавшим на полицейских на Храмовой горе в месяц Рамадан.

Прошлым летом Альбазу также было предъявлено обвинение после публикации подстрекательского поста против полицейских.

В посте, опубликованном Альбазом, он сослался на отрывок из фильма, в котором два человека убивают дорожных полицейских в отместку за то, что их задержали, написав при этом: «Лучший способ справиться с несправедливостью».

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