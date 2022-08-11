Не решился нажать на курок: суд оправдал палестинца, обвиняемого в попытке нападения на евреев

Нерешительность палестинского террориста, который долго выбирал себе жертву, но так и не выбрал, суд расценил как раскаяние и не признал его виновным в умышленном покушении на смерть.

В четверг военный суд Самарии оправдал Моэтаза Бери, которого обвиняли в попытке совершения нападения.

Согласно заключению полиции, он ходил по улицам Рош ха-Шана с заряженным пистолетом и разыскивал жертву с намерением убить. Он никак не мог выбрать подходящую жертву, каждый раз по новым причинам.

Суд решил учесть это и не осуждать его по обвинению в умышленном покушении на смерть, осудив его лишь за незаконный оборот оружия, бросание камней и въезд в Израиль без разрешения.

Сообщаются подробности его намерений. Вначале он хотел убить женщину и маленькую девочку, но передумал, услышав их крик. Потом он заметил в машине религиозного еврея, но из-за младенца на заднем сиденье отказался от убийства.

Про группу рабочих он подумал, что они поддерживают свои семьи, и вновь продолжить свой путь, пока двое полицейских, не остановили его и не забрать пистолет.

Суд принял во внимание его раскаяние, «суть в том, что есть путь назад, который заслуживает защиты даже от осуждения за одно из самых тяжкие преступления в своде законов».

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