Импортеры электромобилей в Израиль объявили о повышении цен

С начала 2023 года импортеры электромобилей в Израиль обновили свои прейскуранты, в которых взяли во внимание повышение налога на покупку новой машины.

Об этом пишет «НЭП».

В прайс-листах учтен налог (с 10 до 20 процентов) и плагин гибридных автомобилей (с 40 до 55 процентов), а также ужесточение критериев скидок по «зеленому налогу».

В воскресенье, 8 января, повысил цены и импортер самого популярного на данный момент электромобиля в стране — кроссовера Geely Geometry C. В соответствии с повышением налога, стоимость машины выросла на 20 процентов. В ноябре приобрести электромобиль в базовой комплектации можно было за 133 900 шекелей, а самая дорогая версия стоила от 142 900 шекелей. А сейчас из-за повышения налога базовая версия обойдется в 152 527 шекелей, а самая дорогая — в 165 527 шекелей.

Но даже несмотря на это, кроссовер все равно значительно дешевле Tesla. Базовая версия Tesla Model 3, согласно обновленному прейскуранту, составляет 263 171 шекель, а версия с увеличенным запасом хода продается за 310 982 шекеля.

Рост цен импортеры объясняют обменным курсом доллара и повышением стоимости сырья, которое необходимо для производства аккумуляторов.

«Курсор» писал ранее, что в текущем году на рынке поддержанных автомобилей в Израиле наблюдался спад. Всего было продано 1.107.019 автомобилей, что на 7 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом.

Еще мы писали, что в течение 2022 года в Израиле было угнало 14 568 автомобилей, а это на 35 процентов больше, по сравнению с позапрошлым годом.