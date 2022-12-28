В Израиле упали продажи поддержанных авто: названы причины

В текущем году на рынке поддержанных автомобилей в Израиле наблюдался спад. Всего было продано 1.107.019 автомобилей, что на 7 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом.

Об этом пишет Calcalist.

Но в отчете эксперты не указывали сделки за последние 4 дня уходящего года. Но в конце декабря, как правило, продажи падают, потому что большинство покупателей ожидают новый прейскурант, так как ожидается, что стоимость машины снизится.

В данные о продажах поддержанных авто входят и машины «первая рука с нулевым пробегом». Это автомобили, которые закупают лизинговые компании, но не для сдачи в аренду, а для последующей продажи. Автомобили действительно без пробега, то есть по сути продаются новые машины, но по документам они уже со вторых рук, так как первым владельцем при регистрации выступает компания, закупившая транспортные средства.

Эксперты отметили, что продажи поддержанных авто начали падать со второй половины текущего года. Среди причин — повышение учетной ставки, а также экономическая нестабильность.

«Курсор» писал ранее, что с начала 2022 года в Израиле обязательная страховка «хова» вместе с полной страховкой «макиф» подорожали на 23 процента, по сравнению с ноябрем прошлого года.

Еще мы писали, что самой продаваемой машиной в нашей стране с начала года стал Hyundai. За 11 месяцев было продано 42 327 автомобилей этой марки, хотя этот показатель ниже, по сравнению с 2021 годом.