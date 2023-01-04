Стало известно, в каких городах Израиля чаще угоняют автомобили

Полиция сообщила, что в течение 2022 года в Израиле было угнало 14 568 автомобилей, а это на 35 процентов больше, по сравнению с позапрошлым годом.

Такие данные предоставила компания «Итуран».

В 43 процентах случаев машины были угнаны злоумышленниками с использованием диагностического разъема OBD, через который они обнуляли компьютерную систему. В 15 процентах случаев автомобиль угоняли с помощью родного ключа, а в 9 процентах – машину грузили на грузовик, и в 1 проценте случаев автомобиль силой «отжимали» у водителя.

Больше всего угонов за 2022 год было зафиксировано в Гуш-Дане (38 процентов), далее идут округ а-Шарон (23 процента), Южный округ (14 процента), Иерусалим и Модиин (11 процента), Шфела (7 процентов), Северный округ (4 процента), Иудея и Самария (3 процента ).

Уточняется, что большую часть машин, которая была угнана, становят джипы и кроссоверы (44 процента). Чаще всего угоны осуществлялись в понедельник и вторник.

«Курсор» писал ранее, что в полиции Израиля объявили о распродаже престижных марок автомобилей, которые били конфискованы во время рейдов.

Еще мы писали, что в текущем году на рынке поддержанных автомобилей в Израиле наблюдался спад. Всего было продано 1.107.019 автомобилей, что на 7 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом.