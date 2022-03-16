Информация для граждан Израиля, имеющих родственников первой линии в Украине

Израильтяне, у которых есть родные на территории Украины, могут сохранить и передать им контакты лиц, ответственных за помощь и эвакуацию в Израиль.

Для граждан Израиля, у которых есть родственники в Украине, которым угрожает опасность или нужна срочная помощь в эвакуации из Украины, предоставлены контакты волонтеров на оккупированной россией* территории.

Это люди, ответственные за запись и регистрацию в случае эвакуации и спасения по городам Украины.

Рекомендуем сохранить эти данные и передать вашим близким в Украине.

«Курсор» ранее информировал, что в Украине сообщили, что Израиль согласился на роль посредника в российско-украинской войне. По словам украинского чиновника, в рамках эвакуации Израиль будет впускать родственников тех украинцев, которые находятся в этой стране. Уже достигнута соответствующая договоренность.

Также сообщалось, что МИД Украины поблагодарил Израиль за поддержку. Министр иностранных дел Яир Лапид провел телефонный разговор со своим украинским коллегой о поддержке и усилиях Израиля.

«Курсор» ранее писал, что ЕС подготовил новый пакет санкций против россии. Лидеры стран Евросоюза стремятся сделать все для того, чтобы разрушить экономику россии и тем самым побудить ее закончить кровопролитную войну в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!