Репатрианты из россии переводят в Израиль 10 млрд шекелей

Переехавшие в Израиль граждане забирают из россии также и свои активы. Израильские банки разрабатывают механизмы перевода и ожидают инструкций от центрального банка.

В Израиль прибыло более пяти тысяч репатриантов из россии* после начала военных действий в Украине. Вместе с гражданами в страну открылся поток денежных средств.

Информацию об этом передал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Россияне уже перевели в израильские банки 1 млрд шекелей и еще 1 млрд на данный момент в процессе перевода.

Среди активов есть как личные средства, так и средства компаний, и инвестиционных фондов. Общая сумма активов, которую они хотят перевести в Израиль, составляет 10 млрд шекелей (3 млрд долларов).

Однако центральный банк Израиля не спешит опубликовывать чёткие инструкции по этому вопросу, что тормозит весь процесс перевода, хотя банки постоянно улучшают процедуры, для того чтобы помочь тем, кто переводит легальные средства в Израиль.

«Курсор» передавал, что штрафы растут: за езду без касок и разговор за рулем придется раскошелиться. В правила дорожного движения, возможно, в ближайшее время будут внесены изменения о повышении в 1,5 раза размера штрафов. Сегодня Кнессет примет решение по этому вопросу.

Также мы писали, что министерство экологии пригласило израильтян понырять за мусором.

Напомним, Кнессет принял в первом чтении законопроект о соцобеспечении инвалидов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!