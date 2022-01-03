В Рамле произошел сильный пожар, из-за которого погиб человек

В доме, который находится на улице Бен-Цви в Рамле, произошел пожар. Спасатели, эвакуируя жителей дома, наткнулись на третьем этаже на квартиру, в которой лежал мертвый мужчина в возрасте примерно 60 лет. Парамедики констатировали его смерть сразу.

Об этом сообщила пресс-служба МАДА.

Пока не сообщается, кем является умерший. Правоохранители и пожарные выясняют обстоятельства, при которых он погиб.

Ранее редакция нашего портала писала, что в США три человека пропали без вести из-за масштабного пожара.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Лоде араб попытался сжечь квартиру ультраортодокса. К счастью, пожар удалось заметить на камере видеонаблюдения в подъезде и быстро потушить. Сообщается, что злоумышленник также живет неподалеку, но личность его пока не раскрыта.

Еще напомним, что лесные пожары уничтожили сотни домов в американском штате Колорадо.

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