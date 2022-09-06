Интерны были вынуждены употреблять наркотики из-за повышенных нагрузок во время эпидемии COVID — исследование

Чтобы справиться с огромными физическими и психологическими нагрузками в сложный период высокой заболеваемости вирусом COVID-19, молодые врачи употребляли алкоголь и психотропные вещества.

Новое исследование в больнице «Ихилов», касавшееся тяжелых условий работы интернов и молодых врачей во время пандемии коронавируса, выявило, что у многих медиков развились тяжелые психические симптомы.

Эксперты изучали влияние работы в больнице в сложных и экстремальных условиях эпидемии COVID. Исследование было сосредоточено на контингенте интернов, которые в таких условиях получали свой первый опыт работы врачами в системе здравоохранения.

Данные о самочувствии и психическом состоянии были собраны у врачей-интернов, которые работали в больнице «Ихилов» в первый год эпидемии, с марта 2020 года по февраль 2021 года.

Опрошено 145 стажеров, и результаты оказались тревожными: почти половина стажеров (47%) сообщили о значительно более сильных симптомах депрессии или тревоги после работы в COVID-отделениях. У многих врачей наблюдалась тенденция к развитию посттравматических симптомов.

Основным чувством было «эмоциональное истощение» и чувство разобщенности.

Сообщается, что 11% стажеров сообщили, что пытались употреблять каннабис или алкоголь, чтобы справиться с нагрузками в этот сложный период.

Ранее Курсор информировал, что к голодовке продолжают присоединяться новые интерны. Игнорирование правительством требований врачей сократить время дежурств привело к отчаянному жесту: уже четверо молодых врачей объявили голодовку.

Также мы сообщали, что из больниц Израиля уволились 200 врачей-интернов. В знак протеста против условий труда из 22 отделений больниц по всей стране уволились около 200 израильских интернов.