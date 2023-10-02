Инвестиции в израильский хайтек резко рухнули - названа одна из причин

Вложения в отрасль нашей стране упали гораздо сильнее, чем инвестиции в хайтек Европы и США.

Аналитики исследовательского института SNPI предоставили отчет, из которого следует, что с начала 2023 года инвестиции в хайтек нашей страны рухнули на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает издание "Детали".

На данный момент, вложения в данную отрасль Израиля являются самыми низкими за последние 5 лет, а такая ситуация является довольно угрожающей для молодых стартап компаний, которым становится сложнее обеспечить дальнейшее финансирование своей работы.

Эксперты говорят, что в третьем квартале 2023 года инвестиции в израильский хайтек упали на 40 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. И у аналитиков нет четких причин, чтобы объяснить, с чем это связано. Одной из причин указана неопределенность в стране, вызванная протестами с продвижением правительством судебной реформы. Именно этот фактор заставляет многих инвесторов сомневаться в том, чтобы откладывать новые капиталовложения в экономику нашей страны.

"Курсор" писал ранее, что из-за нестабильной экономической ситуации и ряда других причин многие предприятия по всему миру провели массовые сокращения штата. В Израиле с начала года также многие сотрудники, особенно хайтек-компаний, остались без работы.

Еще мы писали, что в Fitch Ratings не поддержали широко распространенный пессимизм в отношении экономики Израиля по поводу пересмотра судебной системы и сохранили кредитный рейтинг страны на уровне A+.