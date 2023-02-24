Иордания проведет экстренный саммит из-за обострения ситуации с безопасностью

Мероприятие было инициировано США, Иорданией и Египтом, в нем примут участие представители ПА и, возможно, Израиля.

В воскресенье, 26 февраля, в Иордании в преддверии праздника Рамадан состоится экстренный саммит в попытке остановить эскалацию между Израилем и палестинскими арабами.

Об этом информирует Israel National News.

Отмечается, что саммит был инициирован Соединенными Штатами, Иорданией и Египтом. В нем примут участие палестинские арабы и, возможно, представители Израиля.

Ожидается, что стороны попытаются смягчить позицию Палестинской администрации и представить ее в практическом виде, чтобы убедить лидеров ПА в возможности перемен.

«Однако Израилю придется сделать жесты в адрес ПА в рамках такого плана, и неясно, захочет ли израильское правительство это сделать», — сообщает СМИ.

Как сообщал Курсор, евреи, путешествующие в Иорданию, неоднократно сообщали об антисемитских инцидентах со стороны официальных лиц страны.

Так, в мае 2022 года группе израильских туристов запретили въезд в Иорданию после того, как иорданские охранники на пограничном переходе обнаружили тфилин в их сумках.

Семь мужчин, входивших в группу из примерно 40 страховых агентов, которые собирались совершить двухдневную групповую поездку в Хашимитское королевство, вернулись в Израиль из-за инцидента.

Амит, один из людей, задержанных на границе, описал напряженные моменты, неприятные ощущения и «неуважение», проявленное иорданцами к тфилину.

«Мы достигли пограничного перехода, и все прошло относительно гладко, а затем нас остановили во время проверки безопасности, — сказал он. — Они попросили нас открыть чемоданы, достали тфилин и отложили его в сторону, забрали наши паспорта и отвели в отдельную комнату».

Также Курсор писал о том, что на прошлой неделе Министерство иностранных дел Иордании вызвало посла Израиля в Иордании Эйтана Соркиса в знак протеста после того, как посол Иордании в Израиле Гассан Маджали был временно задержан с восхождением на Храмовую гору во вторник днем ​​и уехал, не посетив это место.

Полиция отвергла сообщения иорданских журналистов о том, что послу Маджали вообще не дали подняться на Храмовую гору, и заявила, что директор иорданского вакуфа прибыл вместе с послом без предварительного согласования с полицией.