Израиль не будет обсуждать с Иорданией статус-кво на Храмовой горе после подстрекательства – чиновник

Посещение Храмовой горы в последние годы стало более популярным среди евреев: во время Песаха на святое место поднялись 4625 евреев, что является рекордным количеством. Иордания рассматривает увеличение числа посетителей как нарушение статус-кво.

Израиль не будет обсуждать с Иорданией статус-кво на Храмовой горе в ближайшие недели в свете подстрекательства Аммана против Израиля, заявил в четверг высокопоставленный представитель израильской дипломатии.

Об этом передает The Jerusalem Post.

Чиновник объяснил это тем, что премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна похвалил палестинцев, которые физически нападают на израильтян во время беспорядков на Храмовой горе. Кроме того, Иордания представила США документ с призывом к Израилю отказаться от контроля над святым местом.

Хотя высокопоставленные израильские официальные лица, такие как министр иностранных дел Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц, встретились с королем Иордании Абдаллой II в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, чтобы попытаться снизить напряженность, Израиль считает, что Иордания препятствует достижению спокойствия в Иерусалиме в последние недели, особенно в свете высказываний Хасауны на фоне палестинских беспорядков, когда Песах и Рамадан совпали.

Таким образом, Израиль не планирует вести переговоры о Храмовой горе с Иорданией до тех пор, пока не истечет ряд потенциальных дат, когда палестинские террористические группы будут подстрекать к насилию в ближайшие недели – последняя пятница Рамадана на этой неделе, День независимости Израиля 5 мая, День Накбы 15 мая и День Иерусалима 29 мая, — сказал высокопоставленный дипломатический источник.

«Мы не хотим ничего, кроме как спокойно и мирно пережить это время», — заявил источник.

Вашингтон не передал Иерусалиму требования Аммана и пытается снизить напряженность вокруг Храмовой горы, сообщил израильский дипломатический источник.

Иордания заявила США, что требует, чтобы Израиль уважал «исторический статус-кво» на Храмовой горе, самом священном месте иудаизма, где была построена мечеть Аль-Акса.

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