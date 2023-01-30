Атака беспилотников в Исфахане была делом рук Моссада — представители разведки

Высокопоставленные сотрудники разведки сообщают, что Израиль атаковал военный объект в Исфахане из-за опасений по поводу собственной безопасности.

Атака беспилотников на иранский военный объект, приведшая к мощному взрыву в центре города Исфахан в субботу, была делом рук Моссада, сообщили The New York Times высокопоставленные представители разведки.

Об этом сообщает INN.

Назначение объекта неясно, равно как и размер ущерба, нанесенного ударом, но в отчете отмечается, что Исфахан является крупным центром ракетного производства, исследований и разработок для Ирана, включая сборку многих его ракет средней дальности «Шахаб», которые могут достичь Израиля.

Официальные лица также сообщили The New York Times, что, хотя американские официальные лица публично назвали Иран основным поставщиком беспилотников в россию* для использования в войне против Украины, они полагали, что этот удар был вызван опасениями Израиля по поводу собственной безопасности.

Удар был нанесен как раз в тот момент, когда госсекретарь США Энтони Блинкен собирался посетить Израиль. Согласно отчету, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Израиль на прошлой неделе, хотя ничего не известно об обсуждении операции в Исфахане.

В сообщении саудовского новостного сайта Al Arabiya al Hadath утверждалось, что атака беспилотников была осуществлена ​​ВВС США при участии другой страны, но подчеркивалось, что еврейское государство в этом не участвовало.

В воскресенье американские официальные лица разослали сообщение о том, что США не несут ответственности за нападение. Один чиновник подтвердил New York Times , что это было проведено Израилем, но не сообщил подробностей о цели.

Отчет New York Times следует за отчетом, опубликованным ранее The Wall Street Journal, в котором цитируются официальные лица США и другие неназванные источники, которые заявили, что Израиль фактически несет ответственность за атаку беспилотников. В этом отчете Моссад конкретно не упоминался.

Хотя ЦАХАЛ отказался подтвердить или опровергнуть это сообщение, официальные лица, цитируемые в отчете, заявили, что этот удар был первым нападением Израиля на Иран с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся к власти.

Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

Как сообщал Курсор, несмотря на заявления Ирана, атака беспилотников на Иран в Исфахане имела огромный успех, свидетельствуют данные западных разведывательных источников.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Позже стало известно, что Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах. Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Также мы писали, что в США отреагировали на масштабный удар по Ирану.