Авиаудар по колонне иранских грузовиков: появились подробности

Сообщается, что неизвестный самолет нанес удар по колонне грузовиков иранских ополченцев на сирийско-иракской границе.

Сирийские и другие арабские СМИ сообщили, что неопознанный самолет нанес удар по колонне иранских грузовиков на контрольно-пропускном пункте Аль-Каим на сирийско-иракской границе.

Финансируемая Саудовской Аравией сеть al-Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщила, что 25 грузовиков пересекли границу из Ирака в Сирию до удара неопознанного самолета. По сообщениям сирийской радиостанции Sham FM и других местных СМИ, пострадали шесть грузовиков-рефрижераторов.

В al-Arabiya сообщили, что неопознанный самолет сначала произвел предупредительный выстрел, прежде чем бомбить их. Сеть сообщила, что контрольно-пропускной пункт Аль-Каим практически контролируется иранскими ополченцами.

Сирийский эксперт из Европы Омар Абу Лейла из новостной организации DeirEzzor24 сообщил, что грузовики принадлежали иранским ополченцам, и что удары также были нанесены по месту, где проходила встреча иранских командиров.

На непроверенных кадрах, циркулирующих в сети, якобы видно, что в этом районе проихошел крупный пожар.

مصادر عراقية: طائرات مسيرة مجهولة تستهدف عدة شاحنات في مدينة #البوكمال السورية بالقرب من الحدود العراقية pic.twitter.com/XCc7z1TsuG — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) January 29, 2023

Считается, что Иран часто доставляет оружие ливанской террористической группировке «Хизбалла» из Ирака и через Сирию.

Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.

Как правило, израильские военные не комментируют конкретные удары в Сирии, но признают, что за последнее десятилетие провели сотни боевых вылетов против поддерживаемых Ираном группировок, пытающихся закрепиться в стране. ЦАХАЛ заявляет, что наносит удары по партиям оружия, которые, как считается, предназначались для этих группировок, главной из которых является ливанская «Хизбалла». Кроме того, авиаудары, приписываемые Израилю, неоднократно наносились по сирийским системам ПВО.

В своем редком комментарии в декабре тогдашний глава ЦАХАЛа Авив Кохави подтвердил, что израильские ВВС нанесли в начале ноября авиаудар по колонне с иранским оружием на сирийско-иракской границе. Кохави сказал, что израильская разведка установила, какой грузовик в колонне из 25 машин перевозил оружие из Ирана в Ливан, а «расширенные возможности» позволили пилотам нанести точный удар.

Ранее Курсор писал, что Израиль атаковал военный завод в иранском Исфахане — The Wall Street Journal. Вашингтон и Иерусалим ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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