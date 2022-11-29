Иран пообещал не атаковать израильтян на популярном курорте — СМИ

По словам дипломата, Тегеран подтвердил свое обещание не проявлять агрессию.

Правительство Таиланда проинформировало Иерусалим, что оно получило обещание от Ирана не организовывать террористические атаки на израильтян на территории Таиланда.

Об этом сообщает Walla.

В Бангкоке 15 ноября состоялась встреча гендиректора министерства иностранных дел Таиланда и главы политотдела израильского МИДа Ализой Бен Нун. Таиландский дипломат проинформировал ее о своем визите в Тегеран в августе 2022 года.

В рамках переговоров таиландская сторона попросила Тегеран подтвердить данные ими год назад обязательство не атаковать израильские объекты на территории Таиланда. Дипломат утверждает, иранцы подтвердили свое обещание.

Отметим, что Таиланд является популярным туристическим направлением среди израильтян. В последнее время силы «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции предпринимали несколько попыток атак по израильтянам и израильским объектам в Таиланде. Таким образом они мстят за серию убийств иранских военных и физиков-ядерщиков, приписываемую Израилю.

«Курсор» сообщал о том, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.