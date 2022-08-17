Скандал вокруг заявления Аббаса: Либерман выступил с резким призывом

После того, как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении «холокоста» против палестинцев и отказался извиняться за резню на Олимпиаде в Мюнхене, Авигдор Либерман выпустил резкое заявление в Твиттере.

«Абу Мазен — отрицатель Холокоста и заклятый враг Государства Израиль.

Абу Мазен, который защитил в москве* докторскую диссертацию по отрицанию Холокоста и который подает жалобы в Гаагский уголовный суд и обвиняет солдат ЦАХАЛа в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Абу Мазен, который вчера отказался осудить резню на мюнхенской Олимпиаде и убийство спортсменов 50 лет назад. Это террорист, занимающийся политическим терроризмом, и поэтому более опасный, чем все террористические боевики ХАМАСа или Исламского джихада.

Я призываю премьер-министра и министра обороны прекратить придавать ему легитимность. Не стоит обращать внимание на его угрозы остановить координацию в сфере безопасности, потому что даже Абу Мазен знает, что координация в сфере безопасности важна для него самого не меньше, чем для Израиля», — написал министр.

אין כל סיבה להתרגש מאיומיו להפסיק את התיאום הביטחוני, כי גם אבו מאזן יודע שהתיאום הביטחוני חשוב לו עצמו, לא פחות מלישראל, ואם האיש נשאר בחיים עד היום ולא חוסל ע״י ארגוני טרור מתחרים, זה אך ורק בזכות התיאום הביטחוני בין מנגנוני הביטחון הפלסטיניים למערכת הביטחון הישראלית. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) August 17, 2022

Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!