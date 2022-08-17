Скандал вокруг заявления Аббаса: Либерман выступил с резким призывом

После того, как президент Палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль в совершении «холокоста» против палестинцев и отказался извиняться за резню на Олимпиаде в Мюнхене, Авигдор Либерман выпустил резкое заявление в Твиттере.
«Абу Мазен — отрицатель Холокоста и заклятый враг Государства Израиль.
Абу Мазен, который защитил в москве* докторскую диссертацию по отрицанию Холокоста и который подает жалобы в Гаагский уголовный суд и обвиняет солдат ЦАХАЛа в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Абу Мазен, который вчера отказался осудить резню на мюнхенской Олимпиаде и убийство спортсменов 50 лет назад. Это террорист, занимающийся политическим терроризмом, и поэтому более опасный, чем все террористические боевики ХАМАСа или Исламского джихада.
Я призываю премьер-министра и министра обороны прекратить придавать ему легитимность. Не стоит обращать внимание на его угрозы остановить координацию в сфере безопасности, потому что даже Абу Мазен знает, что координация в сфере безопасности важна для него самого не меньше, чем для Израиля», — написал министр.
Ранее мы писали, что Лапид раскритиковал лидера ПА за «моральный позор» в Берлине. Глава немецкой оппозиции сказал, что канцлер должен был выгнать Аббаса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!