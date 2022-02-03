Иран создал поддельную еврейскую группу в Facebook во время войны в Газе в мае — СМИ

В попытке подогреть напряженность между палестинцами и израильтянами во время майской войны между Израилем и ХАМАС иранское подразделение по дезинформации якобы создало кампанию в Facebook, которая проводилась на нескольких платформах социальных сетей, направленных против националистически настроенных и ультраортодоксальных евреев в Израиле.

Кампания выдавала себя за ультраортодоксальную еврейскую новостную группу, которая публиковала множество поддельных фотографий и вводящих в заблуждение видеороликов.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Израильский наблюдатель за дезинформацией FakeReporter раскрыл иранское происхождение группы и уведомил об этом Facebook и Twitter, которые затем деактивировали все страницы и профили группы.

Согласно FakeReporter, «их цель состояла в том, чтобы помочь разжечь религиозную войну, усиливая страх, ненависть и хаос».

Одна группа в Facebook назвала себя «Адук» или «строго религиозная» и разместила фальшивую фотографию премьер-министра Израиля Нафтали Беннета , пожимающего руку лидерам Северной Кореи и Турции, с подписью «Израильская демократия в опасности».

В сети выложили видео противостояния ультраправого депутата, имевшего при себе оружие, и палестинского парковщика. Комментарий к видео гласит: «Жаль, что он не дал ему по голове».

Была даже создана страница вымышленной пекарни в ультраортодоксальном израильском городе, чтобы сеть выглядела более заслуживающей доверия.

Предполагаемая иранская кампания также призывала к участию в антиправительственных протестах в Израиле, размещала фотографии, ложно предполагающие, что израильская коалиция находится под контролем мусульман из-за включения исламистской партии в правительство, и поощряла антиполицейские взгляды среди израильских ультраортодоксов.

Отчет Cybereason показал, что цель иранских атак связана с «сочетанием попыток шпионажа, кражи конфиденциальной информации и причинения общего ущерба и хаоса в еврейском государстве».

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