Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Минобороны Ирана объявило, что взрыв на военном объекте в городе Исфахан был вызван атакой беспилотников. Якобы было сбито три беспилотных летательных аппарата.

Telegram-каналы, связанные с КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это, ждите, пока беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам».

В «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что попытку атаки осуществили беспилотники «Тавди» модели quadcopter — беспилотники с четырьмя пропеллерами. В роликах, опубликованных в соцсетях, очевидцы свидетельствовали о сильном взрыве над военными установки, и что они заметили парящий дрон в этом районе. Государственное телевидение страны сообщило, что тем временем власти выясняют, что и кто стоит за попыткой нападения, и каков размер ущерба.

Allegedly Israel attacked 5 major weapons and ammunition center of Iran in 5 different cities from Azarbaizan military base. It’s start of world war 3! #Iran#IsraelBombedIran#Israelis pic.twitter.com/b2rAwG6FeT

— Rajan Bhardwaj (@Proud__Indian7) January 29, 2023