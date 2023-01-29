Иран угрожает Израилю после взрывов на военных объектах

08:37, Сегодня
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Фото: canva.com

В Иране горят военные объекты по производству боеприпасов и беспилотников.

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, обвинили Израиль во взрыве на военном объекте в Исфахане.

Минобороны Ирана объявило, что взрыв на военном объекте в городе Исфахан был вызван атакой беспилотников. Якобы было сбито три беспилотных летательных аппарата.

Telegram-каналы, связанные с КСИР, предупредили, что «Иран отомстит за это, ждите, пока беспилотники ударят по сионистским нефтяным танкерам».

В «Нью-Йорк таймс» сообщалось, что попытку атаки осуществили беспилотники «Тавди» модели quadcopter — беспилотники с четырьмя пропеллерами. В роликах, опубликованных в соцсетях, очевидцы свидетельствовали о сильном взрыве над военными установки, и что они заметили парящий дрон в этом районе. Государственное телевидение страны сообщило, что тем временем власти выясняют, что и кто стоит за попыткой нападения, и каков размер ущерба.

Ранее Курсор сообщал про атаку на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, мы уже писали о заседании военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.

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