Ирано-саудовские договоренности: у Нетаниягу нашли виноватых

По информации СМИ, соглашение между Тегераном и Эр-Риядом не повредит усилиям по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

В успехе переговоров Ирана и Саудовской Аравии о возобновлении дипломатических отношений виновны предыдущее правительство Израиля и администрация президента США Джо Байдена.

Об этом заявил высокопоставленный израильский чиновник из действующего правительства, сопровождающих премьер-министра Биньямина Нетаниягу в поездке в Рим, информирует портал Walla.

По словам источника, контакты между Ираном и Саудовской Аравией начались в 2021 году во время пребывания у власти предыдущего правительства. В тот момент США хотели вернуться к ядерной сделке с Ираном. Поэтому, добавил он, саудовцы также обратились к Китаю как к противовесу США.

«У них было ощущение слабости Америки и Израиля, поэтому Саудовская Аравия обратилась к другим каналам», — сказал чиновник.

При этом он заявил, что соглашение между Тегераном и Эр-Риядом не повредит усилиям по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

«То, что происходит на дипломатическом уровне, — это не то, что происходит на поверхности», — сказал спикер.

По его словам, чем сильнее будет позиция Запада и Израиля в отношении Ирана, и чем реальнее будет военная угроза Ирану, тем более практической будет политика Саудовской Аравии по сближению с Израилем.

Как сообщал Курсор, Иран и Саудовская Аравия после переговоров в Пекине договорились восстановить дипломатические отношения в течение двух месяцев. Министры иностранных дел двух государств встретятся в ближайшее время, и страны вновь откроют свои посольства.

«После реализации решения министры иностранных дел обеих стран встретятся, чтобы подготовиться к обмену послами», – заявило иранское государственное телевидение.

Саудовское агентство печати подтвердило соглашение, опубликовав совместное заявление Саудовской Аравии и Ирана, в котором говорится, что страны договорились уважать государственный суверенитет и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. В заявлении также говорится, что Эр-Рияд и Тегеран договорились активизировать соглашение о сотрудничестве в области безопасности, подписанное в 2001 году.

Также мы информировали о том, что появилась реакция США на возобновление дипотношений Саудовской Аравии с Ираном.